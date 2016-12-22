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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРОДАЕТ 67-Й ВЫПУСК ИНВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ С КУПОННЫМ ДОХОДОМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ И ЮРЛИЦ
12:19 22.12.2016
ОАО «Белинвестбанк» в настоящее время осуществляет открытую продажу валютных облигаций с купонным доходом 67-го выпуска, номинированных в долларах США, для физических и юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вид облигаций - процентные, доходность - 5% годовых.
Выплата купонного дохода состоится в 2017 и 2018 годах 16 января, погашение – 15 января 2019 года.
Приобретение облигаций 67-го выпуска до даты начала их погашения осуществляется банком 16 января в 2017 и 2018 годах.
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