ОАО «Белинвестбанк» в настоящее время осуществляет открытую продажу валютных облигаций с купонным доходом 67-го выпуска, номинированных в долларах США, для физических и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вид облигаций - процентные, доходность - 5% годовых.

Выплата купонного дохода состоится в 2017 и 2018 годах 16 января, погашение – 15 января 2019 года.

Приобретение облигаций 67-го выпуска до даты начала их погашения осуществляется банком 16 января в 2017 и 2018 годах.