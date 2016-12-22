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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ДОСРОЧНО ПОГАСИЛ ОБЛИГАЦИИ 12-ГО ВЫПУСКА ОБЪЕМОМ 5 МЛН ЕВРО
11:08 22.12.2016
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) осуществило досрочное погашение облигаций 12-го выпуска объемом 5 млн евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, облигации погашены в дату окончания 13 купонного периода. Решение о досрочном погашении принято банком 22 ноября 2016 года.
Выпуск 12 был размещен 26 сентября 2013 года. Размер выплаты купонного дохода на одну ценную бумагу номиналом 10000 евро составил 161,61 евро, исходя из ставки купона 6,5% годовых. Общий размер выплат по купону составил 80805 евро.
Реестр владельцев облигаций для целей выплаты купонного дохода и досрочного погашения был сформирован 15 декабря.
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков облигаций Альфа-Банка на сумму: 20 млн рублей (14-й и 16-й выпуски), 350 млн российских рублей (15-й выпуск), 23 млн долларов США (11-й, 17-й и 19-й выпуски) и 5 млн евро (20-й выпуск).
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