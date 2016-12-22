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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРГЕЙ ПИСАРИК ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛАРУСБАНКА
09:54 22.12.2016
Решением Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19 декабря по соглашению сторон освобожден от занимаемой должности председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Сергей Писарик.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, одновременно принято решение о возложении обязанностей председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» на заместителя председателя правления Беларусбанка Александра Поливко.
В банке заверили, что изменение в руководстве не окажет влияния на деятельность банка и исполнение им всех планов и обязательств.
По неофициальной информации, председатель правления банка Сергей Писарик задержан правоохранительными органами.
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