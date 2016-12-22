БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРГЕЙ ПИСАРИК ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛАРУСБАНКА

09:54 22.12.2016 Решением Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19 декабря по соглашению сторон освобожден от занимаемой должности председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Сергей Писарик. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, одновременно принято решение о возложении обязанностей председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» на заместителя председателя правления Беларусбанка Александра Поливко. В банке заверили, что изменение в руководстве не окажет влияния на деятельность банка и исполнение им всех планов и обязательств. По неофициальной информации, председатель правления банка Сергей Писарик задержан правоохранительными органами.