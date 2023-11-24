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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 28 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ АГРОГОРОДКОВ
17:15 24.11.2023
Комитет государственного контроля Витебской области 28 ноября 2023 г. будет проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросам состояния улично-дорожной сети сельских населенных пунктов (агрогородков).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, обращения будут приниматься с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по номеру телефона 8(0212) 37-61-64.
Кроме того, информацию с приложением фотоматериалов, характеризующих изучаемые проблемы (с привязкой к конкретному месту), предлагается направлять по электронной почте: с пометкой «Улично-дорожная сеть».
В КГК обращают внимание, что направленная информация не подлежит рассмотрению в порядке, определенном законом от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».
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