За январь-октябрь 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 1 845,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 314,9 млн рублей, или на 20,6% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 714,7 млн рублей, или 38,7%, налога на добавленную стоимость – 382 млн рублей (20,7%), налога на прибыль – 188,2 млн рублей (10,2%), налога на недвижимость – 83,3 млн рублей (4,5%), акцизов – 76,8 млн рублей (4,2%).