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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 20,6%
16:48 24.11.2023
За январь-октябрь 2023 года в бюджет Могилевской области поступило 1 845,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 314,9 млн рублей, или на 20,6% в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 714,7 млн рублей, или 38,7%, налога на добавленную стоимость – 382 млн рублей (20,7%), налога на прибыль – 188,2 млн рублей (10,2%), налога на недвижимость – 83,3 млн рублей (4,5%), акцизов – 76,8 млн рублей (4,2%).
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