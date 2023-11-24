В Гомельской области розничный товарооборот в январе-октябре 2023 г. составил 7 124,6 млн рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2023 г. составил 6 642,8 млн рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2023 г. составил 8 351,7 млн рублей, или 96,6% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2023 г. составил 387,5 млн рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.