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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ОКОЛО 70% БЮДЖЕТА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СФОРМИРОВАНО ЗА СЧЕТ ТРЕХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ


14:52 24.11.2023

За январь-октябрь 2023 года плательщики Гродненской области уплатили в бюджет 4070,9 млн рублей налогов и платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе доходных источников наибольшую долю занимают акцизы (41,5%, или 1688,7 млн рублей), подоходный налог (19,9%, или 812,1 млн рублей), налог на добавленную стоимость (8,5%, или 344,7 млн рублей). За счет данных трех источников сформировано 69,9% бюджета области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений в сопоставимых ценах акцизов в 2,1 раза, подоходного налога – на 14,0%, налога на добавленную стоимость – на 17,3%.
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