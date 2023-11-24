По результатам мониторингов, проведенных Комитетом госконтроля Могилевской области в Чаусском и Славгородском районах, приняты меры по наведению порядка на полигонах твердых коммунальных отходов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в ходе проверок были установлены факты беспорядочного захоронения отходов, неизвлечения вторичных материальных ресурсов, частичного отсутствия и разрушения ограждения полигонов и др.

В настоящее время эксплуатирующими предприятиями приняты меры по устранению выявленных нарушений и приведению полигонов в надлежащее состояние.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.