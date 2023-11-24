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ЭКОНОМИКА РБ
КГК «ПОМОГ» НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА ПОЛИГОНАХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ЧАУССКОМ И СЛАВГОРОДСКОМ РАЙОНАХ
14:36 24.11.2023
По результатам мониторингов, проведенных Комитетом госконтроля Могилевской области в Чаусском и Славгородском районах, приняты меры по наведению порядка на полигонах твердых коммунальных отходов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в ходе проверок были установлены факты беспорядочного захоронения отходов, неизвлечения вторичных материальных ресурсов, частичного отсутствия и разрушения ограждения полигонов и др.
В настоящее время эксплуатирующими предприятиями приняты меры по устранению выявленных нарушений и приведению полигонов в надлежащее состояние.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
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