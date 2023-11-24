В январе-октябре 2023 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 31,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 108,3% к уровню января-октября 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,8%, в обрабатывающей промышленности – 110,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,9%.