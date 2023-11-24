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ЭКОНОМИКА РБ


РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛЕР ПРИОБРЕЛ В МИНСКЕ ПЛОЩАДКУ ПОД ТОРГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СО СКЛАДОМ


13:39 24.11.2023

Российский ритейлер «Торговая Сеть Технониколь» приобрел в Минске площадку под торговое отделение со складом. Такая информация размещена на сайте Retail.ru.

Отмечается, что сумма сделки не разглашается, но дополнительные инвестиции в реконструкцию составят 1 млн белорусских рублей (30 млн российских рублей).

Площадь приобретенной недвижимости составляет более 15 тыс. кв. м и включает в себя торговые и офисные помещения, теплый и холодный склады, площадку открытого хранения.

В складской матрице отделения в Минске будут представлены порядка 20 товарных групп, которые включают как российские, так и белорусские бренды.

В частности, наряду с товарами компании, место на товарной полке займут такие бренды как Knauf Gips, Knauf Insulation, «Церезит», «БелГипс», «Белтеп», «Скайпрофиль», «Тайфун», ilmax и другие производители — лидеры в своих областях.

В 2024 году ТСТН планирует увеличить объем SKU, продаваемых в Минске на 300%. Рост числа SKU произойдет за счет материалов для черновой внутренней отделки.

«Торговые отделения компании, расположенные в Беларуси, показывают ежегодный прирост по темпам продаж. Так, в 2023 году продажи выросли более чем на 22% по сравнению с предыдущим годом. Открытие нового торгового отделения со складом в Минске позволит ТСТН увеличить долю продаж в сегменте коттеджно-малоэтажного строительства, а также на рынке товаров, предназначенных для внутренней отделки, а также будет способствовать подъему уровня бизнеса на новую ступень развития за счет повышения стабильности и эффективности процессов. В Республике Беларусь у ТСТН долгосрочные и далеко идущие планы развития», - прокомментировал Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН.

В Беларуси ТСТН работает более 20 лет. «Торговая Сеть Технониколь» представлена в Беларуси торговыми отделениями в 6 городах: Минск, Гродно, Витебск, Могилев, Брест и Гомель. Кроме того, в этом году ритейлер приобрел Распределительный Центр площадью 20 тысяч кв. м в Осиповичах Могилевской области. Всего сеть компании насчитывает более 100 торговых отделений, расположенных на территории России, Беларуси и Казахстана, а также 6 региональных распределительных центров.
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