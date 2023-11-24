ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 3,1%

13:07 24.11.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-октябрь 2023 г. в текущих ценах составил 21 382 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,1% больше к уровню января-октября 2022 г.