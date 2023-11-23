На 1 ноября 2023 года на налоговом учете Гродненской области состояло 15,9 тысячи организаций, 27,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и 630,7 тысячи физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет региона за январь-октябрь 2023 года поступило 4070,9 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1929,6 млн рублей, местные бюджеты – 2141,3 млн рублей.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 94,9%, или 3863,6 млн рублей, из них от организаций государственного сектора экономики – 73,5%, или 2993,1 млн рублей, негосударственного сектора экономики – 21,4%, или 870,5 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 115,0 млн рублей, физическими лицами уплачено в бюджет 91,8 млн рублей, что составляет 2,8% и 2,3% поступлений соответственно.