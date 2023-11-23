ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 4,0 МЛРД РУБЛЕЙ


12:35 24.11.2023

На 1 ноября 2023 года на налоговом учете Гродненской области состояло 15,9 тысячи организаций, 27,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и 630,7 тысячи физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет региона за январь-октябрь 2023 года поступило 4070,9 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1929,6 млн рублей, местные бюджеты – 2141,3 млн рублей.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 94,9%, или 3863,6 млн рублей, из них от организаций государственного сектора экономики – 73,5%, или 2993,1 млн рублей, негосударственного сектора экономики – 21,4%, или 870,5 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 115,0 млн рублей, физическими лицами уплачено в бюджет 91,8 млн рублей, что составляет 2,8% и 2,3% поступлений соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2023
валюта курс
EUR 3.3645
USD 3.0805
RUB 3.4971
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3574 +0.0019
USD 3.0805 +0.002
RUB 3.4971 +0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3800
USD 3.0950 3.1050
RUB 3.4740 3.4860
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0910
EUR/RUB 96.7000 97.4000
USD/RUB 88.8000 89.6057
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте