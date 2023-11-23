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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛО НА 3,5%


11:56 24.11.2023

В январе-октябре 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3692,4 млн рублей и увеличилось по сравнению январем-октябрем 2022 г. в сопоставимых ценах на 3,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 916,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 5,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 153,5 тыс. тонн, что на 9,9% больше, чем в январе-октябре 2022 г., молока – 755,3 тыс. тонн (на 1,3% больше), яиц получено 375,7 млн. штук (на 1,8% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,8% молока и 81,2% производства яиц.

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 611,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 209 тыс. голов. Численность свиней составила 238,1 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 557,3 тыс. тонн при средней урожайности 20,7 центнера с одного гектара убранной площади. Рапса намолочено 45,6 тыс. тонн при средней урожайности 15,9 центнера.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2023 г. накопано картофеля 102,7 тыс. тонн, или в 1,5 раза больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 309 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2022 г. – 206 центнеров).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 96% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 16,4 тыс. тонн при средней урожайности 124 центнера с одного гектара (на 1 ноября 2022 г. – 150 центнеров).

Кукуруза на зерно убрана с 78,3% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 321,4 тыс. тонн (в 2,1 раза больше) при средней урожайности 61,3 центнера (на 1 ноября 2022 г. – 52,8 центнеров).

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 258,3 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 73 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 69,5 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 757,4 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 1 380,8 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 28,4 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 30,1 центнера.
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