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ЭКОНОМИКА РБ
ГПК БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ НАИБОЛЬШУЮ ОЧЕРЕДЬ ФУР ПЕРЕД ЛИТОВСКИМ ПУНКТОМ ПРОПУСКА «МЯДИНИНКАЙ»
11:44 24.11.2023
С начала недели наибольшая очередь грузового транспорта фиксируется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай» (Каменный Лог). Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Согласно информации, ежесуточно его контрольные службы пропускали около 15% большегрузов от нормы, что составляет всего 3 фур в час из 20 возможных. Сотрудники остальных литовских погранпереходов приняли на свою территорию порядка 38% большегрузов.
«По состоянию на 10:00 легковой транспорт ожидает въезда в ЕС перед 🇱🇹всеми литовскими пунктами пропуска. Наибольшая очередь — перед Мядининкаем (Каменный Лог)», - говорится в сообщении ГПК.
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