За январь-сентябрь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,9%, рентабельность продаж – 6,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2023 г. составила 8 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,4 млрд рублей, или 17,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2023 г. составила 9,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 20,4% от общего объема кредиторской задолженности.