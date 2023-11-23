Количество индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах Брестской области, за январь-октябрь 2023 года уменьшилось на 2071 в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составило 34 154 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-октябрь индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет Брестской области 154,9 млн рублей налогов и других платежей, что на 22,0% выше сопоставимого периода прошлого года.

Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 6,7% в общих поступлениях бюджета области и увеличилась на 0,9%.