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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ
10:57 24.11.2023
Количество индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах Брестской области, за январь-октябрь 2023 года уменьшилось на 2071 в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составило 34 154 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-октябрь индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет Брестской области 154,9 млн рублей налогов и других платежей, что на 22,0% выше сопоставимого периода прошлого года.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 6,7% в общих поступлениях бюджета области и увеличилась на 0,9%.
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