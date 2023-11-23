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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ $162,9 МЛН
10:33 24.11.2023
За январь-сентябрь 2023 г. в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $162,9 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (72,5% от всех поступивших инвестиций), Кипра (8,8%) и Объединенных Арабских Эмиратов (7,1%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $151,3 млн, или 92,9% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2023 г. организациями области за рубеж направлено $186,8 млн инвестиций.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (90,2% от всех направленных инвестиций) и Аргентины (5,5%).
На долю прямых инвестиций приходилось 83,5% всех направленных инвестиций за рубеж.
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