За январь-сентябрь 2023 г. в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $162,9 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (72,5% от всех поступивших инвестиций), Кипра (8,8%) и Объединенных Арабских Эмиратов (7,1%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $151,3 млн, или 92,9% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2023 г. организациями области за рубеж направлено $186,8 млн инвестиций.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (90,2% от всех направленных инвестиций) и Аргентины (5,5%).

На долю прямых инвестиций приходилось 83,5% всех направленных инвестиций за рубеж.