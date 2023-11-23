Семинар «Актуальные тренды глобальной системы ПОД/ФТ» для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки (ПФР) прошел в Минске 21-22 ноября 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе семинара рассмотрены актуальные вопросы, возникающие при реализации соответствующих международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Особенностью семинара стал практический тренинг с использованием обучающей системы «Графус», проведенный для участников в формате деловых игр.

На примере тренировочного кейса участникам продемонстрировали возможности «Графуса», после чего слушатели самостоятельно провели финансовые расследования по двум сценариям: противодействие использованию НКО в целях финансирования терроризма; противодействие перемещению денежных средств в целях финансирования международных террористических организаций.

В мероприятии приняли участие представители Секретариата Совета руководителей ПФР, Секретариата ЕАГ, МУМЦФМ, специалисты ПФР, государственных и правоохранительных органов и представители частного сектора из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.