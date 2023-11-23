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ЭКОНОМИКА РБ


ЭНЕРГЕТИКИ ВОССТАНОВИЛИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В 285 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БЕЛАРУСИ


09:32 24.11.2023

Электроснабжение за прошедшие сутки восстановлено в 285 населенных пунктах Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, наибольшее число отключений отмечено в Минской и Гомельской областях. Основной причиной нарушений электроснабжения стал сильный ветер, а также налипание снега на провода.

В устранении последствий непогоды было задействовано более 100 единиц техники и персонал аварийных бригад в составе свыше 250 человек.

На 9.00 24 ноября восстановительные работы продолжаются в 17 населенных пунктах.

По данным Бегидромета, сегодня на большей части территории страны сохраняются сложные погодные условия. Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами по юго-западу - до 24 м/с.

Энергетики в непрерывном режиме следят за ситуацией, утверждает ведомство.
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