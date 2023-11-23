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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 8,2%
09:25 24.11.2023
Реальные располагаемые денежные доходы населения Гомельской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2023 г. выросли на 8,2% к уровню января-сентября 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,2%.
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