В январе-октябре 2023 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 2,5 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 232,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 77,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 50,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 69,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,8% от общего ввода по области.