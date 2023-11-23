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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ ИП В БЮДЖЕТЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 6,3%
17:51 23.11.2023
115,9 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-октябрь 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доля поступлений ИП в бюджете области составила 6,3%.
Основную долю составляют поступления по: подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 80,3 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 12,3 млн рублей;
налогу на добавленную стоимость – 10,2 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь – 6,2 млн рублей.
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