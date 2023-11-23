ЭКОНОМИКА РБ

ДОЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ ИП В БЮДЖЕТЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 6,3%

17:51 23.11.2023 115,9 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-октябрь 2023 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, доля поступлений ИП в бюджете области составила 6,3%. Основную долю составляют поступления по: подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 80,3 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 12,3 млн рублей; налогу на добавленную стоимость – 10,2 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь – 6,2 млн рублей.