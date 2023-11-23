Транспортная инспекция Минтранса продолжает вести усиленный контроль в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, всего за 10 месяцев этого года проведено порядка 820 контрольных закупок. Выявлено 1234 нарушений, изъято 185 автомобилей (в том числе 109 микроавтобусов, 75 легковых машин и один автобус).

Поясняется, что мероприятия, направленные на предупреждение нарушений законодательства, проводятся регулярно с целью обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Практикуются новые методы контроля – контрольная закупка и изъятие транспортных средств у недобросовестных перевозчиков.