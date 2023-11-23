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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫЯВИЛА БОЛЕЕ 1,2 ТЫС. НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
17:35 23.11.2023
Транспортная инспекция Минтранса продолжает вести усиленный контроль в сфере автомобильных перевозок пассажиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, всего за 10 месяцев этого года проведено порядка 820 контрольных закупок. Выявлено 1234 нарушений, изъято 185 автомобилей (в том числе 109 микроавтобусов, 75 легковых машин и один автобус).
Поясняется, что мероприятия, направленные на предупреждение нарушений законодательства, проводятся регулярно с целью обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
Практикуются новые методы контроля – контрольная закупка и изъятие транспортных средств у недобросовестных перевозчиков.
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