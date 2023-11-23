В Витебской области розничный товарооборот в январе-октябре 2023 г. составил 6 016,9 млн рублей, или 105,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,8% розничного товарооборота области, составил 5 585,6 млн рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-октябре 2023 г. оптовый товарооборот составил 21 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 162,9% к уровню января-октября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2023 г. составил 325,8 млн рублей, или 110,5% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.