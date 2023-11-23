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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 24 СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
17:10 23.11.2023
В Гомельской области с начала года ввели в эксплуатацию 24 станции обезжелезивания. Об этом сообщил начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома Дмитрий Згурский на заседании облисполкома.
Это позволило обеспечить качественным водоснабжением около 14 тыс. человек. По 8 объектам ведутся строительно-монтажные работы, закупка оборудования.
"В целом по итогам года прогнозируется ввод 31 станции обезжелезивания", - уточнил Дмитрий Згурский.
Как отметил Дмитрий Згурский, на нынешний год для области целевой показатель госпрограммы по обеспеченности потребителей водоснабжением питьевого качества - 97,8%, за январь-октябрь он достиг 98%.
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