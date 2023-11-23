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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМВОЕНПРОМ ИСПЫТЫВАЕТ ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫЙ БОЕВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА VOLAT V2
16:51 23.11.2023
ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» в рамках опытно-конструкторской работы разрабатывает дистанционно-управляемый боевой модуль для бронетранспортера «Volat V2», оснащенный автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.
Как сообщает Telegram-канал Госкомвоенпрома, боевой модуль оснащен современным оптикоэлектронным оборудованием, которое позволяет выполнять боевые задачи по обнаружению, сопровождению и поражению легкобронированной и бронированной техники.
В состав боевого модуля «АДУНОК-БМ30.2» входит баллистическая метеостанция, прицельно поворотный комплекс, противотанковый ракетный комплекс «Конкурс-РБ».
Данные системы в составе бронетранспортера образуют единый контур управления для боевого модуля.
В настоящее время на территории 227 общевойскового полигона осуществляются предварительные испытания боевого модуля в составе бронетранспортера Volat V2 с поражением различных целей на малых и больших дальностях в дневное и ночное время.
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