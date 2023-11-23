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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,2%
16:06 23.11.2023
В январе-октябре 2023 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 18 929,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,2% к уровню января-октября 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 98,1%, в обрабатывающей промышленности – 107,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 88,1%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,9%.
Индекс промышленного производства за октябрь 2023 г. к октябрю 2022 г. составил 107,7%, к сентябрю 2023 г. – 111%.
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