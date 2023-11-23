В условиях ухудшения погодных условий в связи сильной метелью, гололедицей, усилением порывов ветра до 20 м/с, персонал энергоснабжающих организаций переведен в режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«В случае отключений аварийные бригады готовы оперативно приступить к ремонтно-восстановительным работам и устранению нарушений электроснабжения. Они укомплектованы необходимыми средствами защиты, инвентарем и транспортными средствами, в том числе высокой проходимости. Подготовлены резервные источники питания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне особого контроля – электроснабжение социально значимых объектов.

«В настоящее время энергосистема работает в штатном режиме. На 15.00 массовых отключений в целом по стране не зафиксировано. Энергетики продолжают непрерывный мониторинг ситуации. Резкая смена погодных условий, перепады температуры воздуха из плюсовых значений в минусовые, может приводить к налипанию мокрого снега на провода, их обледенению, наряду с сильным ветром - повышает риск их повреждения и обрыва», -отмечается в сообщении Минэнерго.