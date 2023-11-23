Причиной пожара на территории филиала ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в Полоцком районе Витебской области стало загорание остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом подземном резервуаре. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Пожар ликвидирован. Произошло загорание остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом подземном резервуаре (находится на ремонте). Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается», - говорится в сообщении.

Ранее спасатели выехали по сигналу о возгорании подземного резервуара на территории филиала по транспортировке нефти «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в Полоцком районе.