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ЭКОНОМИКА РБ
В ПОДЗЕМНОМ РЕЗЕРВУАРЕ В ПОЛОЦКОМ РАЙОНЕ ЗАГОРЕЛИСЬ ОСТАТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
15:39 23.11.2023
Причиной пожара на территории филиала ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в Полоцком районе Витебской области стало загорание остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом подземном резервуаре. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Пожар ликвидирован. Произошло загорание остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом подземном резервуаре (находится на ремонте). Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается», - говорится в сообщении.
Ранее спасатели выехали по сигналу о возгорании подземного резервуара на территории филиала по транспортировке нефти «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в Полоцком районе.
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