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ЭКОНОМИКА РБ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ ДО 2025 ГОДА ОБСУДЯТ НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ
15:31 23.11.2023
24 ноября 2023 года в Минске состоится республиканский семинар «Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы: реализация, корректировка, отчетность».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, на семинаре будут рассмотрены основные положения госпрограммы, механизмы ее реализации, финансирования и отчетная документация о ходе реализации Государственной программы.
Кроме того, планируется рассмотрение вопроса осуществления мониторинга реализации Государственной программы с использованием автоматизированной системы мониторинга (АСМ ГПИР).
К участию в семинаре приглашены представители заказчиков и исполнители проектов и мероприятий госпрограммы.
Предварительная регистрация для участия в семинаре возможна через заполнение онлайн-формы по ссылке.
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