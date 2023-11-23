24 ноября 2023 года в Минске состоится республиканский семинар «Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы: реализация, корректировка, отчетность».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, на семинаре будут рассмотрены основные положения госпрограммы, механизмы ее реализации, финансирования и отчетная документация о ходе реализации Государственной программы.

Кроме того, планируется рассмотрение вопроса осуществления мониторинга реализации Государственной программы с использованием автоматизированной системы мониторинга (АСМ ГПИР).

К участию в семинаре приглашены представители заказчиков и исполнители проектов и мероприятий госпрограммы.

Предварительная регистрация для участия в семинаре возможна через заполнение онлайн-формы по ссылке.