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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЕПЭУ ДОСТУПНЫ НОВЫЕ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ


14:35 23.11.2023

С 23 ноября на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступны новые услуги по передаче электронных таможенных документов,

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, доступны следующие услуги:

3.00.12 «Представление таможенным органам ЭДТ (Электронная декларация на товары)»;

3.00.12.1 «Представление таможенным органам ЭЭДТ (Электронная экспортная декларация на товары);

3.00.13 «Представление таможенным органам ЭКДТ (Электронная корректировка декларации на товары)»;

3.00.14 «Представление таможенным органам ДТС-1 (Декларация таможенной стоимости формы ДТС -1)»;

3.00.15 «Представление таможенным органам ДТС-2 (Декларация таможенной стоимости формы ДТС-2)»;

3.00.16 «Представление таможенным органам ЗВТ (Заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары)»;

3.00.17 «Представление таможенным органам УВР (Уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля)»;

3.00.20 «Представление таможенным органам отчета «Выписка из технологического процесса»;

3.00.21 «Представление таможенным органам заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)».

Электронные услуги предоставляются по доступу со строгой аутентификацией (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи потребителя) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Электронный таможенный документ считается переданным, а электронная услуга – оказанной, если потребителем получено сообщение, содержащее уникальный номер таможенного документа, либо отказ таможенных органов Республики Беларусь в присвоении такого номера, либо иное сообщение, подтверждающее прием таможенного документа потребителя электронной услуги в электронной системе таможенных органов.
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