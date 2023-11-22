ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОС НА 2,3%

13:41 23.11.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-октябрь 2023 г. в текущих ценах составил 16 765,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,3% больше к уровню января-октября 2022 года.