Маркетплейс Wildberries построит в Беларуси логистический центр. Об этом сообщает сайт индустриального парка «Великий камень».

«В ходе проведения Белорусского инвестиционного форума в Москве между СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и Wildberries подписан договор купли-продажи земельного участка площадью более 27 га. Сделка по продаже земельного участка такой площади в частную собственность является крупнейшей в истории Индустриального парка «Великий камень» и Республики Беларусь за 2023 год», - говорится в сообщении.

Проект в сфере комплексной логистики подразумевает создание распределительного центра Wildberries с использованием современного технологического оборудования. Центр, общей площадью более 120 тыс. кв. м, будет самым крупным логистическим объектом современной Беларуси. Проектом предусматривается создание порядка 5-6 тысяч рабочих мест.

Wildberries — одна из крупнейших цифровых платформ ЕАЭС, основанная в 2004 году. Теперь она становится частью индустриального парка, благодаря чему получит преимущества и возможности для развития своего бизнеса в Беларуси. Компания предоставляет доступ к торговле в 7 странах ЕАЭС с месячной аудиторией более 230,6 млн покупателей. В 2022 году покупатели приобрели через Wildberries 1,9 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2021 г.