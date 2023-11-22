В январе-октябре 2023 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 691,9 млн рублей, или 37,5% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 121,3 млн рублей в фактическом исчислении, или на 21,3%, в том числе от малых организаций – на 54,8 млн рублей (рост на 26,5%), от индивидуальных предпринимателей – на 33,4 млн рублей (рост на 40,5%), от микроорганизаций – на 18,4 млн рублей ( рост на 12,4%), от средних организаций – 14,6 млн рублей (рост на 11,0%).

На 1 ноября 2023 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 32,8 тыс. плательщиков, в том числе 25,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,2 тыс. – юридических лиц.