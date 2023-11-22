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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 21,3%
13:16 23.11.2023
В январе-октябре 2023 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 691,9 млн рублей, или 37,5% от общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 121,3 млн рублей в фактическом исчислении, или на 21,3%, в том числе от малых организаций – на 54,8 млн рублей (рост на 26,5%), от индивидуальных предпринимателей – на 33,4 млн рублей (рост на 40,5%), от микроорганизаций – на 18,4 млн рублей ( рост на 12,4%), от средних организаций – 14,6 млн рублей (рост на 11,0%).
На 1 ноября 2023 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 32,8 тыс. плательщиков, в том числе 25,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,2 тыс. – юридических лиц.
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