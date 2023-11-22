28 ноября 2023 года первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Дулуб проведет прямую телефонную линию по вопросам организации пассажирских перевозок, расписания движения поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 13:00 до 14:00 по номеру телефона +375 (17) 225-24-24.