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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БЖД 28 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
12:54 23.11.2023
28 ноября 2023 года первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Дулуб проведет прямую телефонную линию по вопросам организации пассажирских перевозок, расписания движения поездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 13:00 до 14:00 по номеру телефона +375 (17) 225-24-24.
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