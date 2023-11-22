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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УПАЛО НА 5,6%


11:56 23.11.2023

В январе-октябре 2023 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3191,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,4% по сравнению с январем-октябрем 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2434,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 194 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем в январе – октябре 2022 г., молока – 662,4 тыс. тонн (на 3,1% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 94,4% молока и 84,3% производства яиц.

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 503,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 178,4 тыс. голов. Численность свиней составила 382,9 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 627,8 тыс. тонн при средней урожайности 24,2 центнера с одного гектара убранной площади. Рапса намолочено 88 тыс. тонн при средней урожайности 16,8 центнера.

В сельскохозяйственных организациях области завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2023 г. накопано картофеля 68,2 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 350 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2022 г. – 334 центнера).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 96,2% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 7 тыс. тонн при средней урожайности 344 центнера с одного гектара (на 1 ноября 2022 г. – 420 центнеров).

Сахарная свекла убрана с 76,9% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 19 тыс. тонн при средней урожайности 377 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2022 г. – 474 центнера).

Кукуруза на зерно убрана с 72,2% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 45,5 тыс. тонн, что на 32,8% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 76,2 центнера (на 1 ноября 2022 г. – 65,3 центнера).

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 221,7 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 60,1 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 100,8 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1142 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 857,7 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 20,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 22,6 центнера.
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