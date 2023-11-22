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ЭКОНОМИКА РБ
ТРЕБОВАНИЯ К ФАСОВАННЫМ ТОВАРАМ РАССМОТРЯТ 7 ДЕКАБРЯ НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ
11:34 23.11.2023
7 декабря 2023 г. на площадке Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ) пройдет семинар «О требованиях к определению количества фасованного товара».
Мероприятие организуют Госстандарт, БелГИМ и Белорусский государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством (БГИПК).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, цель мероприятия – оказать изготовителям и поставщикам фасованной продукции информационно-методическую помощь в применении норм постановления Госстандарта от 4 мая 2023 г. № 33 «О требованиях к определению количества фасованного товара». Документ вступает в силу с 1 января 2024 г.
Для повышения практичной ориентированности семинара организаторы проводят сбор вопросов, возникших в ходе подготовки к выполнению норм постановления. Их можно направлять до 27 ноября 2023 г. на адрес: . Поступившие вопросы будут учтены при формировании программы мероприятия.
Заявки на участие в семинаре следует предоставлять до 5 декабря 2023 г. в БГИПК.
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