7 декабря 2023 г. на площадке Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ) пройдет семинар «О требованиях к определению количества фасованного товара».

Мероприятие организуют Госстандарт, БелГИМ и Белорусский государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством (БГИПК).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, цель мероприятия – оказать изготовителям и поставщикам фасованной продукции информационно-методическую помощь в применении норм постановления Госстандарта от 4 мая 2023 г. № 33 «О требованиях к определению количества фасованного товара». Документ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Для повышения практичной ориентированности семинара организаторы проводят сбор вопросов, возникших в ходе подготовки к выполнению норм постановления. Их можно направлять до 27 ноября 2023 г. на адрес: . Поступившие вопросы будут учтены при формировании программы мероприятия.

Заявки на участие в семинаре следует предоставлять до 5 декабря 2023 г. в БГИПК.