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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДЬ НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ ЗА СУТКИ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 180 ЛЕГКОВЫХ МАШИН – ГПК БЕЛАРУСИ
11:13 23.11.2023
За сутки очередь легковых авто на въезд в Литву увеличилась на 180 единиц. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 более 190 легковых авто фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска. Незначительное количество транспорта ожидает въезда в ЕС перед польским погранпереходом Тересполь (Брест)», - говорится в сообщении.
Согласно информации, свыше 880 фур ожидают въезда в ЕС перед всеми литовскими погранпереходами, контрольные службы которых за сутки пропустили на свою территорию около 44% большегрузов от нормы.
Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) выполнили норму на 58%.
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