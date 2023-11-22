За сутки очередь легковых авто на въезд в Литву увеличилась на 180 единиц. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 более 190 легковых авто фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска. Незначительное количество транспорта ожидает въезда в ЕС перед польским погранпереходом Тересполь (Брест)», - говорится в сообщении.

Согласно информации, свыше 880 фур ожидают въезда в ЕС перед всеми литовскими погранпереходами, контрольные службы которых за сутки пропустили на свою территорию около 44% большегрузов от нормы.

Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) выполнили норму на 58%.