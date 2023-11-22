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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛА 5,5%


10:56 23.11.2023

За январь-сентябрь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,6%, рентабельность продаж – 5,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2023 г. составила 4 438,4 млн рублей, в том числе просроченная – 874 млн рублей, или 19,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2023 г. составила 6 754,2 млн рублей, в том числе просроченная – 1 350,8 млн рублей, или 20% от общего объема кредиторской задолженности.
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