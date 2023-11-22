ЭКОНОМИКА РБ

ОРШАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД В 2023 ГОДУ ОСВОИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОЛЕЕ 400 НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

10:44 23.11.2023 Оршанский инструментальный завод в 2023 году освоил изготовление более 400 новых изделий. Об этом рассказал директор ОИЗ Леонид Мойжик. «Новый виток развития предприятие получило после того, как вошло в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА». С того момента мы наблюдаем уверенный рост по всем направлениям производства. В 2020 году завод выпустил продукцию на 9 млн рублей, в 2021-м — на 14 млн, в 2022-м — на 30 млн, а в 2023 году завод выйдет на 56 млн. В этом году мы освоили изготовление свыше 400 новых изделий», - отметил Леонид Мойжик.