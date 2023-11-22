Экспертный совет Министерства здравоохранения разработал для руководства в работе «Методические рекомендации по порядку планирования и калькулирования себестоимости платных стоматологических услуг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, в связи с принятием ведомственного постановления от 13 ноября 2023 г. № 170 «Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги» с 13 декабря 2023 года отменяется действие письма Минздрава № 11-21/21662 от 24 октября 2023 г.

Учитывая возможные вопросы и предложения (с обоснованием) по практике применения методических рекомендаций, специалисты государственных организаций должны направить письма в вышестоящую организацию для дальнейшего обобщения и представления в Минздрав в срок до 20 декабря 2023 г.