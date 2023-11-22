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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛ «МЕТОДИЧКУ» ПО КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
10:27 23.11.2023
Экспертный совет Министерства здравоохранения разработал для руководства в работе «Методические рекомендации по порядку планирования и калькулирования себестоимости платных стоматологических услуг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, в связи с принятием ведомственного постановления от 13 ноября 2023 г. № 170 «Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги» с 13 декабря 2023 года отменяется действие письма Минздрава № 11-21/21662 от 24 октября 2023 г.
Учитывая возможные вопросы и предложения (с обоснованием) по практике применения методических рекомендаций, специалисты государственных организаций должны направить письма в вышестоящую организацию для дальнейшего обобщения и представления в Минздрав в срок до 20 декабря 2023 г.
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