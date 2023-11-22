Реальные располагаемые денежные доходы населения Витебской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2023 г. составили 107,3% к уровню января-сентября 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,3%.