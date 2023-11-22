В Беларуси на 23 ноября 2023 года во всех категориях хозяйств намолочено 9511,2 тыс. тонн зерна с учетом рапса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, кукуруза на зерно убрана на 249,9 тыс. га площадей, намолочено 2077,9 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 99,5 ц/га.

В стране заготовлено 9295,0 тыс. тонн травяных кормов, что составляет 96,1% к плану.

Проведено зяблевой обработки почвы на 1240,7 тыс. га, или 82,9% к плану.