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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ $1,1 МЛРД
09:22 23.11.2023
За январь-сентябрь 2023 г. в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $1135,3 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (97% от всех поступивших инвестиций), Кипра (1%), Польши (0,6%) и Австрии (0,5%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $122,5 млн, или 10,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2023 г. организациями области направлено за рубеж $136,4 млн инвестиций.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (76% от всех направленных инвестиций) и Кипра (16,7%).
На долю прямых инвестиций приходилось 38,3% всех направленных инвестиций за рубеж.
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