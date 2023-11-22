За январь-сентябрь 2023 г. в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $1135,3 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (97% от всех поступивших инвестиций), Кипра (1%), Польши (0,6%) и Австрии (0,5%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $122,5 млн, или 10,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2023 г. организациями области направлено за рубеж $136,4 млн инвестиций.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (76% от всех направленных инвестиций) и Кипра (16,7%).

На долю прямых инвестиций приходилось 38,3% всех направленных инвестиций за рубеж.