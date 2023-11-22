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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ АДАПТИРОВАТЬ ПОВЕСТКУ ESG С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ БЕЛАРУСИ


18:00 22.11.2023

Необходимо адаптировать повестку ESG с учетом национальных приоритетов и интересов. Об этом заявил заместитель министра экономики Андрей Картун на конференции «На пути к устойчивому будущему: ESG-вызов».

В своем выступлении замглавы экономического ведомства обратил внимание, что сегодня в глобальной деловой повестке новое звучание получили вопросы устойчивого развития, когда в фокусе внимания собственников бизнеса, инвесторов находится не только максимизация прибыли, но и забота о социальном благополучии своих работников, сохранении природного многообразия, ответственное управление бизнесом. И этот фактор должен учитываться как бизнес-сообществом, так и государственными органами, регуляторами.

Андрей Картун подчеркнул, что, понимая важность внедрения аспектов устойчивого развития и ESGв реальном секторе Беларуси, Министерство экономики в партнерстве с ПРООН в Республике Беларусь, ЗАО «Агентство стратегического и экономического развития», ОАО «АСБ Беларусбанк» при участии Сети Глобального договора в Беларуси и организовало это мероприятие, для вовлечения максимального количества представителей реального сектора в повестку устойчивого развития, ознакомить бизнес с основами управления ESG-факторами.

«В Беларуси бережное отношение к окружающей среде – приоритетное направление государственной политики. Важные для нас партнеры уже активно работают по климатической повестке, в том числе Китай и Россия, предъявляют повышенные требования к бизнесу. Поэтому демонстрация соответствия ESG требованиям для наших компаний может стать существенным конкурентным преимуществом, помочь закрепиться на традиционных и выйти на новые рынки. С учетом глобального тренда на ESG-трансформацию наша задача сейчас – выстроить качественную навигационную систему – тот минимум действий, необходимый для того, чтобы преодолеть текущий ESG-вызов, адаптировать повестку ESG с учетом национальных приоритетов, интересов и контекста», – отметил Андрей Картун, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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