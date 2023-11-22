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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 150 СТУДЕНТОВ СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ ПРЕДСТАВЯТ СВОИ ПРОЕКТЫ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ФОРУМЕ STARTUP BOOTCAMP BSU В БГУ


17:45 22.11.2023

Предпринимательский форум StartUp Bootcamp BSU пройдет 24-26 ноября на базе СОК БГУ «Бригантина» (г.п. Радошковичи, Минская область).

Участниками мероприятия станут около 150 студентов БГУ, БГМУ, БГТУ, БГУИР, ИПД, БНТУ, БГАА и БГЭУ. На форуме они представят 19 стартап-проектов в области информационных технологий, психологии, образования, экологии, мобильных приложений, медицины и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в течение трех дней планируется активная работа по совершенствованию молодежных инициатив с учетом экспертного мнения и консультирования. Для этого подготовлена образовательная программа, которая включает лекции, тренинги и мастер-классы. Спикерами выступят представители крупных белорусских компаний в области образования, IT, продаж, банковских услуг, продовольствия и др.

В ходе обучения участники научатся эффективно презентовать свои идеи перед экспертным и инвестиционным сообществом, узнают о криптобирже как инструменте для стартап-проектов и бизнеса, а также примут участие в панельной дискуссии «Университет как платформа развития технологического предпринимательства».

Ключевым событием форума заявлен конкурс инновационных проектов INNSTART BSU. Среди проектов БГУ устройство для хранения и ввода паролей PassVault, игровая платформа для разметки данных «Клеточная Одиссея», приложение с образовательными курсами по кибербезопасности Cyber Lab, пиксельная игра в жанре экшн и фэнтези с видом сверху KON project и др.

Студенты БНТУ вступят с разработкой инновационного способа замораживания ягод для сохранения всех полезных свойств Freezing company, а также презентуют платформу LeadRise, в которую интегрировано обучение с концепцией «учись и зарабатывай».

БГУИР представит платформу для создания мероприятий и поиска единомышленников TableTop, а БГМУ покажет приложение-трекер для отслеживания состояния физического и ментального здоровья In Vivo.

Кроме того, на форуме презентуют ряд межвузовских проектов.

Авторы лучших инициатив получат возможность реализовать и развить свой проект в рамках ведущих белорусских компаний, призы и поддержу от партнеров конкурса.

Организаторами мероприятия выступают Стартап-центр БГУ и молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space.
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