В МТС стартовала акция «Новогодние бонусы 2024».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, при подключении на тарифы линейки «#ВсеСупер» и «#Безлимитище» новым абонентам предоставляется скидка на абонплату, дополнительные минуты или бесплатное подключение на 2 месяца на комплексную услугу «Подписка МТС Премиум+».

В акции «Новогодние бонусы 2024» принимают участие тарифы «#ВсеСупер 8», «#ВсеСупер 25», «#ВсеСупер 40» и «#Безлимитище».

Так, при подключении на тарифный план «#ВсеСупер 8» в течение первых 90 дней абонентская плата составит 15,90 рубля в месяц. При этом 2 календарных месяца на нем будут бесплатно доступны 200 минут исходящих вызовов во все сети.

На «#ВсеСупер 25» и «#ВсеСупер 40» добавляется возможность бесплатно 2 месяца пользоваться комплексной услугой «Подписка МТС Премиум+», которая дает 50 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, открывает доступ к сервисам мультимедийного контента и предоставляет скидку на ряд других услуг. Абонентская плата на этих тарифах в первые 90 дней составит 22,90 и 30,90 рубля соответственно.

А на тарифе «#Безлимитище» 2 календарных месяца будет доступен безлимит звонков во все сети за 0 руб. Абонплата в первые 90 дней составит 26,90 рубля.

Акция «Новогодние бонусы 2024» действует по 31 января 2024 года. Подключиться на тарифы и воспользоваться выгодными условиями можно в любом салоне связи МТС или заказать sim-карту с доставкой на дом на shop.mts.by.