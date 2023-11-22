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ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ АДМИНПРОЦЕДУР ПРИНЯТЫ НА ЗАСЕДАНИИ В МИНЭКОНОМИКИ
16:26 22.11.2023
Под руководством заместителя министра экономики Владимира Наумовича 21 ноября 2023 г. состоялось совместное заседание рабочей группы по выработке новых подходов к регулированию хозяйственной деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на заседании приняты концептуальные решения по оптимизации бизнес-процессов административных процедур, осуществление которых требует подтверждения специальных знаний.
В том числе приняты решения по сокращению сроков их осуществления, исключению излишне запрашиваемых документов, переводу в цифровой формат.
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