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ЭКОНОМИКА РБ


КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ АДМИНПРОЦЕДУР ПРИНЯТЫ НА ЗАСЕДАНИИ В МИНЭКОНОМИКИ


16:26 22.11.2023

Под руководством заместителя министра экономики Владимира Наумовича 21 ноября 2023 г. состоялось совместное заседание рабочей группы по выработке новых подходов к регулированию хозяйственной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на заседании приняты концептуальные решения по оптимизации бизнес-процессов административных процедур, осуществление которых требует подтверждения специальных знаний.

В том числе приняты решения по сокращению сроков их осуществления, исключению излишне запрашиваемых документов, переводу в цифровой формат.
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