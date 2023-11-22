В январе-октябре 2023 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 4,8 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 484,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 254,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 52,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 184,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 127,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,3% от общего ввода по области.