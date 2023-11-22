ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 4,8 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


15:34 22.11.2023

В январе-октябре 2023 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 4,8 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 484,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 254,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 52,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 184,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 127,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,3% от общего ввода по области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.11.2023
валюта курс
EUR 3.3560
USD 3.0785
RUB 3.4925
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3555 -0.0045
USD 3.0785 +0.0122
RUB 3.4925 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3600
USD 3.0800 3.0870
RUB 3.4830 3.4890
подробнее

Конвертация в банках
на 22.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0890
EUR/RUB 96.2500 96.6800
USD/RUB 88.2500 88.7700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте