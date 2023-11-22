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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПРЕДЪЯВЛЕНО К ОПЛАТЕ 72,4 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
14:56 22.11.2023
В ходе проведения мероприятий камерального контроля в отношении общества с ограниченной ответственностью (ООО), осуществляющего производственную деятельность, сотрудники инспекции МНС по Могилевскому району выявили неполное исчисление и уплату налога на прибыль за 2019 год – 9 месяцев 2023 года включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в целях завышения затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, организацией применена схема по вовлечению в свою деятельность индивидуальных предпринимателей, которым перечислялись денежные средства в общей сумме 397,7 тыс. рублей за услуги, фактически ими не оказанные.
В адрес ООО было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы налога.
Уведомление плательщиком было исполнено, сумма дополнительно исчисленного налога на прибыль составила 72,4 тыс. рублей.
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