В ходе проведения мероприятий камерального контроля в отношении общества с ограниченной ответственностью (ООО), осуществляющего производственную деятельность, сотрудники инспекции МНС по Могилевскому району выявили неполное исчисление и уплату налога на прибыль за 2019 год – 9 месяцев 2023 года включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в целях завышения затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, организацией применена схема по вовлечению в свою деятельность индивидуальных предпринимателей, которым перечислялись денежные средства в общей сумме 397,7 тыс. рублей за услуги, фактически ими не оказанные.

В адрес ООО было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы налога.

Уведомление плательщиком было исполнено, сумма дополнительно исчисленного налога на прибыль составила 72,4 тыс. рублей.